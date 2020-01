Aranguiz, parla l’agente: “Futuro all’Inter? Nerazzurri interessati, ma per ora non parte”

Charles Aranguiz si allontana dall’Italia e, dunque, anche dall’Inter. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Cuarta, il procuratore del cileno André Cury ha parlato delle possibili destinazioni del calciatore, dato in uscita dal Bayer Leverkusen.

“L’acquisto da parte dell’Inter? Onestamente la vedo complicata come operazione – ha dichiarato l’agente di Aranguiz – anche perché per ora il giocatore non lascerà il Bayer. C’è un interesse dell’Inter, è vero, ma almeno per ora non giocherà in Italia. A luglio se ne parlerà, ma l’idea è quella di restare in Europa”. Queste le dichiarazioni del procuratore di Aranguiz, André Curvy, intervistato da un quotidiano cileno. Nessun futuro immediato in Italia per il giocatore, con l’Inter che continua a monitorarlo a distanza.



