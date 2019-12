Arteta complica il colpo Xhaka: Inter, Napoli e Milan erano su di lui

Dopo un periodo in cui il futuro del giocatore sembrava già segnato e lontano dalla capitale inglese, la situazione di Granit Xhaka potrebbe cambiare notevolmente. Con l’arrivo sulla panchina di Mikel Arteta, suo grande estimatore, il centrocampista svizzero potrebbe infatti restare all’Arsenal. Negli ultimi mesi il rapporto tra il giocatore e la tifoseria si è non poco compromesso tanto da essere stato addirittura privato della fascia di capitano e rilegato in panchina. Il nuovo mister dei Gunners però ha espresso pubblicamente l’apprezzamento per il giocatore, il che fa pensare ad un suo futuro massiccio utilizzo nell’arco della stagione, come riportato da Calciomercato.com.

Potrebbe dunque sfumare l’opportunità che avevano fiutato molti club a livello mondiale. In Italia il giocatore interessava a squadre come Milan, Napoli e Inter, in quanto è quel tipo di centrocampista che riesce ad unire intelligenza tattica, forza fisica, dinamismo e piede molto educato.



