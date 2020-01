Ashley Young, debutto di qualità: i quotidiani lo premiano, Tuttosport tirato

C’era grande attesa e curiosità per il debutto a ‘San Siro’ del primo calciatore inglese in maglia nerazzurra dai tempi di Paul Ince. E Ashley Young non ha tradito, dimostrandosi subito pronto alla prima apparizione con l’Inter. Arrivato tra le perplessità dei tifosi legate soprattutto all’età ed alla tenuta fisica, l’ex capitano del Manchester United ha sfruttato al meglio l’occasione creatasi grazie alla squalifica di Antonio Candreva e ha fornito una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco, chiudendo con un assist per Lautaro Martinez ed un bel 6,5 nelle pagelle di Passioneinter.com.

Un giudizio che trova conferma anche sulle principali testate sportive e non. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo: “Il cross per l’1-0, il quasi rigore, diagonali difensive a regola d’arte: il “vecchio” Young ha ancora qualcosa da dire”. Voto 6,5. Gli fa eco il Corriere dello Sport: “Esordio nell’Inter con l’assist perfetto dell’1-0. A destra con discreta personalità e con un piede notevole. Cala alla distanza”. Stesso voto anche per il Corriere della Sera, mentre Tuttosport si limita al 6: “La cosa migliore della sua partita è il cross a Martinez per l’1-0. Dopo un’ora si eclissa”. Un po’ tirato.



