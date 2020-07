Atalanta-Inter, a Bergamo i nerazzurri in campo con la nuova seconda maglia

Questo weekend calerà il sipario sulla Serie A. Sarà un fine settimana decisivo per gli ultimi verdetti, che coinvolgono anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, avranno lo scontro diretto contro l’Atalanta per il secondo posto e tutto dipenderà dagli uomini di Antonio Conte. In caso di vittoria la Beneamata manterrebbe la propria posizione e rappresenterebbe un salto di qualità rispetto al quarto posto dello scorso anno.

Come si legge su Tuttosport, l’Inter scenderà in campo con la nuova seconda maglia. Dopo aver messo in mostra la divisa a zig-zag nella vittoria casalinga contro il Napoli, ecco che a Bergamo il club di Suning sfilerà con quella ispirata al movimento post modernista milanese. Sui social, tuttavia, la maglia ha scatenato l’ironia di molti tifosi, che l’hanno paragonata ad una tovaglia per via del design a quadrati.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<