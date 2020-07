Atalanta-Inter, Conte: “Vogliamo far soffrire l’Atalanta. Compleanno? È passato un anno e l’ho sentito tutto!”

Domani sera l’Inter è chiamata all’ultimo impegno stagionale della Serie A contro l’Atalanta. Sarà una gara decisiva per entrambe le squadre, che inseguono l’obiettivo secondo posto. Alla vigilia di Atalanta-Inter, ha parlato il tecnico Antonio Conte ai microfoni di Inter TV, presentando la sfida di Bergamo. Queste le sue parole.

Atalanta-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte

Esperienza – “È stata sicuramente un’annata molto impegnativa, sotto tanti punti di vista. Questa esperienza ha portato tanta fatica. Si è trattato di una situazione nuova, ci sono comunque degli aspetti positivi dei quali si potrà far tesoro in futuro”.

Partita – “Mi auguro che sarà una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza calcoli. L’Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in Italia, visto il percorso degli ultimi anni. Inoltre sono ai quarti di Champions League. Ci sarà da soffrire, ma l’obiettivo è quello di far soffrire loro”.

Miglior difesa vs miglior attacco – “Io penso sempre che sia giusto avere un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. L’Atalanta ha segnato tantissimi gol, segnano consecutivamente da più di 20 partite, hanno grandi meriti e giocatori di qualità. Noi siamo la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Sarà una sfida nella sfida, dove speriamo di prevalere”.

Pressione – “Assolutamente sì, è fondamentale per la crescita. È importante abituarsi a giocare con la pressione di chi magari è dietro e ti vuole superare. La partita con il Napoli è stata bellissima: l’abbiamo giocata nella giusta maniera, con attenzione e determinazione in tutte le fasi contro un’ottima squadra. Ora abbiamo di fronte l’ultima partita: penso sia giusto concludere bene la stagione, ci vogliamo misurare per vedere a che punto siamo arrivati”.

Risposta del gruppo – “Sono soddisfatto, ma allo stesso tempo non avevo dubbi da questo punto di vista. Io e lo staff alleniamo affinché siano tutti pronti sia dal punto di vista tattico che fisico. Da parte dei giocatori c’è stata una grande risposta, questo è un gruppo di ragazzi molto professionali”.

Messaggio di auguri – “Ho detto ai ragazzi che ho festeggiato l’anno scorso i 50 anni con loro. Adesso festeggiamo i 51: è passato un anno e lo sentiamo tutto, dal punto di vista lavorativo!”.

