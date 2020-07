Atalanta-Inter, Conte si copre a centrocampo: Eriksen verso la panchina. Brozo trequartista?

Christian Eriksen in panchina anche contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte è intenzionato a non utilizzare dal primo minuto il fantasista danese per l’ultima partita di campionato in cui l’Inter si giocherà il secondo posto con l’Atalanta.

Il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a schierare nuovamente un centrocampo folto con Barella, Gagliardini e Brozovic sulla trequarti: una scelta conservativa contro una squadra offensiva come l’Atalanta. Da non escludere però l’impiego di Borja Valero che ha scalato posizioni nella gerarchia di Conte.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<