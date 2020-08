Atalanta-Inter, le formazioni UFFICIALI: out Skriniar! LuLa in avanti, Eriksen in panchina

Battere l‘Atalanta per chiudere la stagione nel migliore dei modi al secondo posto in classifica, alle spalle della Juventus. All’Inter di Conte potrebbe bastare anche il pareggio ma in quel caso tutto dipenderà anche dal risultato della Lazio di scena al San Paolo contro il Napoli.

Conte opta per il 3-5-2. Davanti ad Handanovic, in difesa ci saranno Godin, De Vrij e Bastoni. Confermata la presenza dal 1′ del difensore uruguaiano a discapito di Skriniar, al centro di numerosi voci di mercato. A centrocampo Gagliardini e Barella ai lati di Brozovic, Young e D’Ambrosio sulle fasce. La LuLa in avanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 5 Tameze, 7 Czyborra, 9 Muriel, 16 Guth, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 22 Bellanova, 33 Hateboer, 90 Colley. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva. Allenatore: Conte.

