Atalanta-Inter, le ultimissime di formazione: Eriksen e Sanchez in panchina! Chance per Godin?

Poche ore e poi sarà Atalanta-Inter. Il campionato chiude con il botto e la sfida che mette in palio il secondo posto. La squadra di Conte ha un punto di vantaggio sull’ex Gasperini ma c’è anche la Lazio di Inzaghi in corsa, di scena al San Paolo contro il Napoli.

Conte è intenzionato a non schierare dal 1′ Eriksen e Sanchez. Panchina per entrambi con un centrocampo a 3 composto da Barella-Brozovic-Gagliardini e Lautaro al fianco di Lukaku. In difesa chance per Godin.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pasalic; Zapata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.

