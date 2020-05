Attenta Inter, il Napoli punta la Coppa Italia: Gattuso ha lanciato un messaggio a tutta la squadra

Nell’andata della semifinale di Coppa Italia dello scorso 12 febbraio, quando l’Inter perse 0-1 la gara casalinga contro il Napoli, l’errore più grave della formazione di Antonio Conte fu probabilmente quello di aver leggermente sottovalutato la squadra allenata da Gennaro Gattuso, forse per aver vinto in scioltezza solo qualche settimana prima in campionato al San Paolo per 1-3. In quella partita, seppur non giocando bene, i partenopei furono molto astuti a difendersi da grande squadra e trarre il massimo profitto dalle poche occasioni avute.

Al San Paolo, nel ritorno di Coppa Italia attualmente previsto per il 13 o 14 giugno, servirà la migliore Inter. Difficile, però, stabilire con certezza come arriveranno entrambe le squadre, visto che sarà la prima partita ufficiale dopo oltre tre mesi di assenza dai campi di calcio. Sicuramente, come ribadito dal Corriere dello Sport, Conte dovrà aspettarsi uno spirito battagliero da parte del Napoli, che considera a questo punto prioritario il proprio percorso in Coppa Italia.

Il messaggio che Gennaro Gattuso ha mandato ai suoi uomini è stato chiarissimo: in attesa del ritorno in Europa ad agosto, la Coppa Italia dovrà vista quasi come una Champions League. Il gruppo, che ha avuto modo di recuperare sia fisicamente che mentalmente un calciatore chiave come Koulibaly durante la pausa, avrà un Dries Mertens in più, fresco di nuovo contratto e tante motivazioni contro la squadra che più di ogni altra lo avrebbe voluto con sé.

