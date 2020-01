Ausilio infiamma il mercato: “Per Eriksen faremo il possibile. Spinazzola? Serve rispetto”

Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si è concesso in una lunga chiacchierata con lo sguardo per forza di cose fisso sul mercato. Tanti i profili menzionati dal dirigente interista che ha inoltre scelto anche di sbottonarsi su determinate trattative decisamente bollenti per il mercato invernale della Beneamata.

VECINO – “Andrà via? Abbiamo le idee abbastanza chiare, valuteremo. Ogni entrata corrisponde ad un’uscita e a questa Inter mancavano degli esterni. Per Vecino vediamo ciò che succederà nei prossimi giorni ma si vedrà in base a come evolverà il mercato”

ERIKSEN – “Eriksen è un top player ed è normale che ci siano tanti top club su di lui. Noi ci siamo: abbiamo presentato un’offerta ufficiale al Tottenham, ora stiamo aspettando la risposta. Ma l’operazione resta sempre difficile perché si parla di un grandissimo calciatore e ci sono tante società su di lui. Faremo tutto il possibile per prenderlo e ci giocheremo tutte le nostre carte”

POLITANO – “Politano è una parte importante del club. Se ci sarà un’occasione in questi giorni lavoreremo per accontentare Matteo. Siamo sempre stati chiari sul suo prezzo, se dovesse andar via valuteremo altre idee in attacco. Giroud? E’ una possibilità”

MOSES – “Stiamo facendo le nostre valutazioni, c’è un principio di accordo con il Chelsea per il giocatore. Può essere un’opportunità ma dobbiamo aspettare a parlare in maniera sicura. Comunque la strada è quella”

SPINAZZOLA – “Cortocircuito? Chiudiamo questa vicenda: forse Petrachi lo definisce tale perché lo conosce bene, visto come si sviluppi tutto a Roma. Sarà lui la persona adatta a spiegare a noi cos’è un cortocircuito. Noi all’Inter siamo tutti allineati, siamo tutti d’accordo e si va sicuri a prendere un giocatore. Ci vorrebbe rispetto e professionalità, io non ho mai parlato della Roma”



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!