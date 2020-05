Balotelli: “Due mesi che non tocco un pallone. Non so cucinare, i primi giorni mangiavo cartone e pezzi di muro”

Poco prima di eseguire il test sierologico ordinato dal Brescia per l’autorizzazione alla ripresa degli allenamenti, Mario Balotelli è stato ospite di Alessandro Matri in diretta su Instagram. I due sono stati compagni di squadra nei primi sei mesi della stagione, prima che l’ex attaccante del Sassuolo terminasse il prestito a Brescia per poi annunciare – pochi giorni fa – l’addio al calcio giocato. Nella diretta, Balotelli ha raccontato alcuni episodi della sua quarantena, legati soprattutto alle sue mancanze in ambito culinario.

Le parole dell’attaccante: “Se mi sono allenato in questi due mesi? Sì sì, ti dico la verità, anche un po’ contro la legge ma ho corso anche intorno a casa, al parchetto. Se non hai un tapis roulant è impossibile, come fai? Poi anche da solo è brutto… Normale, ma sai che se mi passi un pallone mi sa che non riesco neanche a stopparlo adesso? Son due mesi che non tocco un pallone. Non sono ingrassato, per fortuna. I primi tre giorni ho mangiato cartone e pezzi di muro, non so cucinare io. Ordinavo da fuori per fortuna. Ora sto andando a fare l’esame del sangue, il test sierologico”.

