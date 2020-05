Balotelli risponde a Chiellini: “Non sei mai stato un uomo dal 2013. Preferisco non essere come te”

Mario Balotelli non ci sta e risponde per le rime a Giorgio Chiellini. In un’intervista pubblicata questa mattina, il difensore della Juventus aveva espresso il suo punto di vista, senza peli sulla lingua, in merito al carattere ed all’atteggiamento dell’ex attaccante dell’Inter. Su Instagram il giocatore oggi al Brescia ha risposto, alzando la voce.

“Io almeno ho la sincerità ed il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano… Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”. Questa la risposta di Balotelli che non spegne le polemiche nella diatriba con Chiellini ma replica, così, a modo suo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!