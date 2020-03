Barbano difende Dal Pino: “Zhang ha sbagliato, non è pensabile che l’educazione sia un passo indietro”

Continua a far discutere l’accusa di Steven Zhang al presidente della Serie A Dal Pino, che lo ha definito “il più grande pagliaccio mai visto”. A proposito delle parole del presidente nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il vicepresidente del Corriere Dello Sport Alessandro Barbano, che ha preso le difese di Dal Pino:“Ha fatto molto male Steven Zhang ad offendere il presidente della Lega Calcio. Sono stati commessi errori madornali, ma Dal Pino non merita le offese, non è pensabile che l’educazione sia un passo indietro nel calcio“.

