MD – Il Barcellona alza il prezzo per Coutinho: 100 milioni o permanenza in blaugrana

Il suo destino, perlomeno nel breve periodo, è ormai chiaro ai più: Philippe Coutinho non proseguirà la sua avventura a Monaco di Baviera, con il Bayern pronto a rispedirlo al mittente, destinazione Barcellona. La sensazione delle ultime ore, però, è che possa essere complicato trovare una nuova sistemazione: il Mundo Deportivo riporta come il Barcellona abbia alzato l’asticella per il brasiliano.

100 milioni o niente: questo è l’ultimatum dei blaugrana al resto del mondo. Attualmente, però, la realtà conferisce una visione differente dei fatti: la valutazione di Coutinho è calata drasticamente, così come il suo appeal sul mercato internazionale. A quella cifra, tutti i club britannici interessati a lui rischiano di volatilizzarsi: si tratta, tra le altre, del Chelsea, dell’ex amore Liverpool e del Newcastle, in procinto di cambiare gestione societaria.

Che farà l’ex nerazzurro? Coutinho rimarrà in blaugrana o per lui si (ri)apriranno le porte della Premier League?

