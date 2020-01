Barella: “Conte ti migliora in tutto. Devo tanto all’Inter, voglio ripagare la fiducia”

Intervistato in esclusiva questa mattina ai microfoni di Sky Sport, Nicolò Barella ha tracciato un primo bilancio dei suoi primi mesi all’Inter. Dal grande approccio avuto nonostante l’infortunio rimediato nel match contro il Torino, al grande feeling con Antonio Conte che l’ha migliorato soprattutto in quegli aspetti in cui aveva mostrato delle lacune in passato. Ecco le parole dell’ex centrocampista del Cagliari, che lascia un grande messaggio d’affetto alla sua Inter.

IL CLUB – “L’Inter mi ha voluto tanto e ho fatto di tutto per ripagare la fiducia che mi hanno dato. C’è stato un infortunio di mezzo, però questo è il calcio. E’ successo anche a Zaniolo ed è una cosa più importante. Mi dispiace e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Spero di riprendere dove ho lasciato e fare ancora meglio”.

CONTE – “Dove mi ha migliorato? Sicuramente nella fase tattica mi ha aiutato molto, farmi sempre trovare nella posizione giusta. Su questo è molto maniacale. Mi rimproveravano di essere troppo istintivo, lui ha limitato questa cosa che avevo. Conte ti migliora in tutto, ti tira fuori il 110%, per me è una cosa positiva”.

