Barella: “Scudetto? Se vinciamo stasera possiamo recuperare il treno”

Intervistato a bordocampo a fine primo tempo, rispettando le normative che riguardano il distanziamento sociale, Nicolò Barella si è detto soddisfatto per quanto offerto insieme ai suoi compagni in questo primo tempo contro la Sampdoria. La condizione fisica della formazione di Antonio Conte è apparsa effettivamente di gran lunga superiore rispetto a quella avversaria, grazie anche ad un gioco sempre più naturale con il nuovo modulo sperimentato già contro il Napoli.

Il centrocampista sardo, in merito alla possibilità di rientrare nella corsa scudetto in caso di tre punti ottenuti questa sera, si è detto ottimista. Queste le sue parole al duplice fischio: “Son stati mesi difficili, ma non abbiamo mollato nulla e ora in campo riportiamo quello che abbiamo fatto. Speranze scudetto? Ci sono tante partite in poco tempo, ma se vinciamo stasera possiamo recuperare il treno perché possiamo fare di tutto”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!