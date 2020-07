Barella, Sensi, Lukaku e… Vecino: il bollettino medico di Conte alla vigilia di Inter-Torino

Antonio Conte deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida di campionato in programma domani sera tra Inter e Torino a San Siro. E’ proprio il tecnico nerazzurro a tracciare un resoconto dall’infermeria alla vigilia della sfida.

Ecco le sue parole: “Romelu ieri non stava benissimo, oggi sta meglio e mi auguro di averlo già a disposizione. Sappiamo la sua importanza, non è niente di preoccupante ma è giusto fare valutazioni e prendersi zero rischi perché perdere un giocatore ora significa perderlo fino a fine campionato. Barella sta migliorando, ci auguriamo di averlo quanto prima, magari con la Roma anche se mi auguro di poterlo avere già prima. Sensi sta recuperando mentre Vecino è tornato ad essere indisponibile. Moses invece sta bene, scalpita e ha recuperato ma anche lì, valuteremo con giocatore e staff medico per capire se è opportuno rischiare o aspettare qualche giorno in più”.

