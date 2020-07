Barigelli critico sull’Inter: “Panchina corta e modesta. Conte? Manca ancora la sua impronta”

Grazie alla vittoria di ieri sera contro il Torino, l’Inter è ora temporaneamente seconda in campionato. Questo successo è senza dubbio una boccata d’aria fresca per la squadra di Antonio Conte dopo i deludenti risultati delle partite precedenti; i tre punti conquistati servono se non altro ad allentare un po’ la tensione in un momento molto delicato per i nerazzurri, visto che negli ultimi giorni si è parlato addirittura del fatto che il tecnico leccese fosse sul punto di dimettersi e che Massimo Allegri fosse pronto a firmare per la Beneamata.

Di questo ha parlato Stefano Barigelli, il quale nel suo editoriale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha riflettuto sul particolare momento dei nerazzurri e su questo repentino cambio d’umore: “Sono gli effetti del turbocampionato senza soste. I risultati tecnici sono il frutto di circostanze irripetibili e anche estreme: andrebbero valutati con maggiore cautela“.

Il direttore della Rosea ha poi discusso anche della prestazione della squadra ieri sera: “Ieri sera l’Inter ha giocato meglio di Verona ma al Toro manca un rigore per uno dei pochissimi falli di mano in area non puniti finora“.

Infine ha anche evidenziato i problemi di questa Inter: “Alla fine i limiti nerazzurri si sono confermati gli stessi: Conte ha una panchina corta e perfino modesta in alcuni ruoli. Non c’è il suo marchio di fabbrica in questa Inter, ma è impensabile e infantile pretendere da un allenatore risultati a prescindere da chi ha a disposizione“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<