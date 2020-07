Barigelli su GdS: “Positiva la prima stagione di Conte all’Inter”

“È seconda, non saliva così in alto da anni, a soli 4 punti dal risultato finale di Leonardo nel 2011, il migliore nel dopo Triplete nerazzurro”. Basterebbero soltanto queste parole per far capire il miglioramento rispetto all’anno scorso per questa Inter. Passi in avanti ne sono stati fatti e anche il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, commenta positivamente la prima stagione di Antonio Conte all’Inter.

E poi continua: “Se l’Inter ha più critiche di quanto meriti è soprattutto perché Conte è un allenatore divisivo. Il rammarico più grande è di non aver creduto alle enormi difficoltà che Sarri ha incontrato. Oltre all’opportunità che si è improvvisamente spalancata nel corso dalla stagione”. In pochi si sarebbero aspettati infatti una stagione tanto altalenante della Juventus. E magari con qualche giocatore in più la differenza la si poteva anche fare. “Con un Nainggolan in più, qualche errore in meno, l’Inter avrebbe conteso più da vicino lo scudetto ai bianconeri. Mi pare ce ne sia abbastanza per giudicare positiva la prima stagione di Conte all’Inter”.

Ora manca solo l’ultimo passo secondo lo stesso Barigelli. Marotta deve aiutare Conte e l’Inter tutta: “Deve migliorare la rosa per fare il decisivo passo avanti. Magari prendendo giocatori, anche in questo caso, che vanno bene al tecnico, per non cadere in un errore tipico italiano: club e allenatore devono parlare la stessa lingua calcistica”.

