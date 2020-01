Barzaghi annuncia: “Eriksen ufficiale, ora primo allenamento ad Appiano”

Dopo la giornata di visite mediche di ieri, quest’oggi per Christian Eriksen è stato il tempo delle ultime firme sui contratti per sancire l’ufficialità dell’affare. In giornata, infatti, è attesa la comunicazione da parte dell’Inter con tanto di video per quello che si preannuncia come miglior colpo degli ultimi anni nerazzurri. Secondo il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi, a brevissimo dovrebbe apparire il comunicato del club interista con l’annuncio del trequartista danese.

Già nel pomeriggio, infine, Eriksen dovrebbe fare il suo esordio sui campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, per il primo allenamento ed il contatto sia con lo staff tecnico che con i nuovi compagni. Questo il tweet di Barzaghi: “Eriksen ufficiale, ora primo allenamento ad Appiano Gentile”.

