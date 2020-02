Barzaghi (Sky): “Conte non pensa alla Juventus, obiettivo ottavi di EL. Su Handanovic…”

Poche ore al fischio d’inizio del match di Europa League tra Inter e Ludogorets in un San Siro vuoto: ci sono in palio gli ottavi di finale ed i nerazzurri partono dallo 0-2 di Razgrad grazie alle reti di Eriksen e Lukaku.

Domenica sera ci sarà una sfida molto importante contro la Juventus all’Allianz Stadium ma – come riporta Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport – Antonio Conte non ci pensa: “A livello di mentalità non sta pensando già alla Juve anche perché sarebbe un peccato cadere contro il Ludogorets. Bisogna concentrarsi su questa sfida visto che è importante arrivare agli ottavi con una filosofia che lo stesso Conte ha già dichiarato di voler utilizzare. Ci saranno rotazioni e gestione dei giocatori, qualcuno giocherà, altri riposano. Alcuni non li vedremo stasera e magari li vedremo domenica sera: sicuro non ci sarà Lautaro squalificato e toccano gli straordinari a Lukaku. Handanovic? Siamo ancora in attesa di capire se ce la farà per Torino. Per Eriksen – che sarà titolare – sarà un’altra occasione per entrare ancora di più negli schemi dell’Inter. E’ arrivato da poco, deve inserirsi e cercherà di convincere Conte a metterlo titolare contro la Juventus. L’obiettivo finale è battere il Ludogorets e raggiungere gli ottavi”.

