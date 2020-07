Bastoni: “Conte? Non tutti avrebbero avuto il suo coraggio con me. L’EL un obiettivo, siamo un gruppo giovane e…”

Alessandro Bastoni è indubbiamente uno dei volti più positivi nella stagione nerazzurra, anche grazie al coraggio di buttarlo nella mischia di Antonio Conte. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore del Parma ha parlato proprio del tecnico dell’Inter e della crescita della Beneamata, testimoniata dalla vittoria contro il Torino:

CONTE – “Indubbiamente Conte mi ha dato tantissimo: non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di far esordire un 20enne all’Inter come ha fatto lui. Il nostro è un processo di crescita che stiamo facendo insieme: adesso dobbiamo continuare tutti uniti sulla stessa strada”.

INTER-TORINO – “E’ stata una vittoria molto importante perché venivamo da due partite dove c’è la prestazione del carattere ma non eravamo riusciti a portare a casa punti. Dal punto di vista del morale è stato molto importante. Classifica? Siamo al secondo posto, se non avessimo perso punti per strada potevamo essere ancora più in alto. Siamo al primo anno, c’è un processo di crescita che stiamo facendo e puntiamo a crescere”.

SCUDETTO – “Interrompere il dominio della Juventus non è una cosa facile che si può fare in un anno, cercheremo di crescere di stagione in stagione, siamo un gruppo giovane e abbiamo tempo per fare grandi cose. Obiettivi? Guardiamo partita dopo partita”.

PETAGNA ALL’ATALANTA – “E’ uno di quelli che mi ha subito preso sotto la sua ala, eravamo vicini di spogliatoio. E’ un bravo ragazzo, gli voglio bene ma non farò sconti in campo”.

EUROPA LEAGUE – “E’ un nostro obiettivo, saranno tutte partite secche e daremo il massimo”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<