Social – Bastoni guarda avanti dopo l’1-1 di Lecce: “Continuiamo a lavorare, forza Inter!”

Che poi – statene certi – è quello che chiederà anche Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti: testa bassa (o alta, a seconda) e lavorare, che la partita più importante è la prossima e non certo quella appena giocata o quella che verrà tra due o tre settimane: ma la prossima. Ne è consapevole anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, autore del gol che ha illuso i nerazzurri di poter ottenere la vittoria contro il Lecce, prima che Mancosu pareggiasse i conti e mandasse all’aria i piani nerazzurri.

Su Instagram, infatti, il calciatore ha postato un messaggio breve, ma al tempo stesso chiaro e incisivo: “Dispiace per il risultato! Continuiamo a lavorare! Forza Inter”. Altra strada, in effetti, non pare esserci per riprendere subito il cammino interrotto: Conte – come tutto l’ambiente – vuole risposte già da domenica prossima contro il Cagliari, quando l’Inter dovrà evitare di farsi andare di traverso il pranzo (si gioca alle 12.30) e conquistare tre punti che oggi più che mai sarebbero fondamentali. Dunque, lavorare.

