Bastoni: “Un orgoglio rappresentare questi colori. Godin è un esempio. Ora spingere al massimo”

L’Inter ieri ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di Europa League, battendo il Bayer Leverkusen per 2 a 1. Della stagione dei nerazzurri ha parlato Alessandro Bastoni, raggiunto dai microfoni di Sky. Nel suo intervento, il difensore ha trattato molti aspetta relativi alla sua squadra.

POST GARA – “Ho dormito bene, dopo il 2-1 di ieri sera. È una bella soddisfazione raggiungere una semifinale europea, non è mai facile. Poi sono ancora più felice perché sono al primo anno su questo palcoscenico e mi trovo a giocare partite di questo livello”.

CRESCITA PERSONALE – “Personalmente ho fatto passi da gigante, ma mai mi sarei aspettato di giocare titolare nell’Inter e andare a caccia di obiettivi così importanti. Per me è un orgoglio rappresentare questi colori, ma è sempre grazie alla squadra che si raggiungono i risultati”.

GODIN – “Ha spiegato bene lo spirito di questo gruppo. Lui stesso ha aspettato il momento giusto nel rispetto dei compagni di squadra. Io sono contento di avere lui e anche tutti gli altri come compagni. I loro insegnamenti sono preziosissimi”.

CONTE – “L’esperienza a Parma mi è servita per giocare con continuità con i grandi. La personalità non mi è mai mancata, sono portato ad andare in campo con serenità. Conte mi ha dato tanta fiducia: chiede carattere e di non aver paura di fare la giocata. E io non ho paura di fare quello che mi chiede”.

OBIETTIVO FINALE – “A questo punto puntiamo più in alto possibile. Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto: spingere fino alla fine”.

