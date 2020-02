Belgio, Degryse e l’allarme in attacco: “Per fortuna c’è Lukaku, è al top! Dietro di lui il deserto”

E’ l’ex attaccante della nazionale belga Marc Degryse, attraverso Sport/Footmagazine, a lanciare l’allarme in vista di Euro 2020. Secondo lui infatti, il reparto d’attacco del Belgio si trova in una situazione critica. L’unico appiglio alla quale la nazionale si può aggrappare è Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter che sta quest’anno giocando una delle sue migliori stagioni in carriera.

Ecco le sue parole: “Fortunatamente abbiamo Romelu Lukaku, che è impegnato con la sua migliore stagione della sua carriera. Ma dietro di lui è un po’ un deserto, quindi non dovrebbe farsi male. Michy Batshuayi viene impegnato occasionalmente nel Chelsea, ma non convince. E anche Christian Benteke e Divorick Origi sono in difficoltà. Resta quindi solo Lukaku”. Inoltre, è di qualche giorno fa la notizia dell’infortunio della stella del Real Madrid Eden Hazard.

