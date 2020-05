Belgio, il ct Martinez rinnova e loda Lukaku: “Da allenatore influenzerà il nostro calcio”

Dopo i rumors degli ultimi mesi, l’ufficialità è arrivata poco oltre il lockdown che ha paralizzato il calcio mondiale. Roberto Martinez ha infatti esteso il suo contratto da commissario tecnico del Belgio fino al 2022. Una notizia che era nell’aria già da tempo e che è stata annunciata solo pochi minuti fa attraverso i profili social della Nazionale di Romelu Lukaku. Proprio a proposito dell’attaccante belga, il ct dei Red Devils ha scelto parole di elogio in relazione al suo futuro da allenatore.

“Per lo sviluppo della Nazionale attuale – afferma Roberto Martinez, come riportato da Sportskeeda – è molto importante che i nostri giocatori inizino a pensare come degli allenatori. E sono fortemente convinto del fatto che questi giocatori da tecnici influenzeranno il futuro del nostro calcio. Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Mertens ma anche Lukaku ed altri: questi giocatori diventeranno allenatori e scriveranno il futuro del calcio belga”. Questo il pensiero del ct del Belgio in merito al futuro di Romelu Lukaku, destinato a grandi cose non solo in campo ma anche in panchina.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!