Bellinazzo: “Giusto rinviare Juventus-Inter, ma andava comunicato prima. Il confronto col Clasico…”

C’è anche l’altro lato della medaglia, certo: pubblicare in diretta internazionale le immagini di Juventus–Inter in un Allianz Stadium deserto non sarebbe stato il massimo, ma se il motivo delle porte chiuse è una misura precauzionale rispetto a un virus che – secondo il governo italiano – merita queste misure, il danno d’immagine che ne emerge risulta certamente alleviato da questo aspetto. E, come si sono sgolati a ribadire alcuni esperti nei giorni scorsi, un derby d’Italia a porte chiuse – paradossalmente – avrebbe attirato molta più attenzione mediatica, soprattutto internazionale, rispetto a uno giocato in condizioni normali.

Tuttavia, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, sul proprio profilo Twitter ricalca proprio l’aspetto relativo allo stadio vuoto: “Mandare in onda le immagini di Juventus-Inter a porta chiuse contro quelle del Clasico spagnolo a spalti gremiti sarebbe stato un danno ulteriore ben al di là del calcio – scrive – Già ci siamo fatti più male del necessario. Bene il rinvio. Però decidere prima e con più chiarezza?”. Il problema – o uno dei problemi – è infatti anche quello delle tempistiche: “Personalmente avrei rinviato da subito intera giornata – continua Bellinazzo – Si poteva tranquillamente farlo a metà settimana. Le ragioni di salute pubblica vengono prima dell’interesse sportivo. Ma la regolarità del torneo va salvaguardata. Così ora non è”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!