Messi-Inter, Bellinazzo spegne la suggestione: “Non lo vedo con maglie diverse da quella del Barcellona”

La suggestione che vedrebbe Lionel Messi in odore di vestire la maglia dell’Inter – nata, lo ricordiamo, da un video di Suning dove veniva proiettata l’ombra cinese della Pulce sul Duomo di Milano – è una cosa che va oltre l’aspetto economico: il calcio c’entra eccome, l’aspetto calcistico è fondamentale se parliamo di un calciatore che, in carriera, non ha mai vestito altre maglie all’infuori di quella del Barcellona. A essere di questo avviso, tra gli altri, è anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, che ai microfoni di Tutti Convocati, in onda su Radio 24, ha detto la sua circa questa suggestione di mercato.

Così Bellinazzo: “Suning vende e trasmette le partite della A in Cina – ha dichiarato – Il tema non è tanto se Suning possa permettersi un ingaggio da circa 80 milioni, anche se comunque andrebbe a creare qualche problema a livello finanziario. Difficilmente vedo una maglia diversa da quella del Barcellona su Messi”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<