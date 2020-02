Bergomi invoca calma: “Con Eriksen bisogna avere pazienza: è un’arma sui calci piazzati. Lukaku? Un trascinatore”

Calma: è questa la parola chiave all’indomani della vittoria in terra bulgara dell’Inter di Conte. Sì, perché dalle polemiche si è passati all’entusiasmo, superfluo e fuorviante. In particolare, non si placano le voci attorno al rendimento ed al ruolo di Christian Eriksen, prima messo sul banco degli imputati ed ora, dopo la sua prima rete con la 24 nerazzurra, eletto a salvatore della patria. Calma e pazienza sono sensazioni invocate anche da Giuseppe Bergomi dagli studi di Sky Sport.

L’ex giocatore dell’Inter, nell’analisi della vittoria contro il Ludogorets, ha sottolineato la necessità di fiducia attorno all’ambiente e, soprattutto, a Christian Eriksen: “Bisogna aspettarlo, bisogna avere pazienza e capire in che sistema di gioco può rendere meglio. Ha giocato mezzala nel 3-5-2, ma secondo me avvicinandolo di più alla porta sarebbe meglio”.

In più, Bergomi ha ribadito l’importanza tecnica del danese: “Mettiamoci bene in testa chi è Eriksen, è questo. Non lo vedrai mai che va in contrasto in scivolata per recuperare un pallone o che salta di testa, ma se gli dai la palla la sa gestire e te la dà con i tempi giusti: farà gol, è un’arma in più sui calci piazzati. Conte lo stimola, per giocare con lui serve stare bene fisicamente. Il gol gli ha fatto bene”.

Infine, un commento sull’altro grande protagonista (con gol ed assist) dei sedicesimi d’andata, Romelu Lukaku: “Lukaku è un esempio positivo. Trascina i compagni, abbraccia chi è in panchina e quando rilascia delle dichiarazioni lo fa sempre rivolto alla squadra e non al personale. C’è altruismo, non egoismo. E ci sono le qualità tecniche, che elevano quelle della squadra: questo tipo di giocatori serve”.

