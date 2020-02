Bergomi: “Juventus? Conte ovviamente ci sta pensando. Su Eriksen c’è curiosità sul ruolo”

Dall’attesa che separa l’Inter al derby d’Italia con la Juventus di domenica sera, alla curiosità per capire dove questa sera si collocherà tatticamente Christian Eriksen nel centrocampo nerazzurro. Nel pre-partita di Sky Sport per il match tra Inter e Ludogorets, Beppe Bergomi ha espresso alcune importanti riflessioni sui prossimi impegni nerazzurri, chiudendo il suo intervento con una nota di merito verso Borja Valero.

Il commento dell’ex difensore: “Juventus? Se conosco un po’ Conte, ci pensa ovviamente. Ma ci tiene alla concentrazione, alla preparazione dei ragazzi che andranno in campo. Non bisogna sottovalutare nessuno, poi a porte chiuse è sempre una partita un po’ particolare. Eriksen? Lo utilizzerà, siamo tutti un po’ curiosi su questo calciatore. Ricordiamoci che anche Barella all’inizio faceva fatica. Sono contento per lo spazio che sta avendo Borja Valero”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!