Bergomi: “Maradona era il più bravo di tutti. Famiglia? Ho perso mio padre a 16 anni, mia madre lo trovava durante le partite”

Volto storico dell‘Inter e della Nazionale Italiana, Beppe Bergomi è stato ospite della trasmissione ‘Vieni da me’ in onda su Rai Uno. Stavolta, però, il noto commentatore di Sky Sport ha riservato meno spazio al calcio giocato, ma ha aperto la propria vita alle domande della conduttrice Caterina Balivo. Dalla vittoria del Mondiale dell’82’, ai ricordi legati alla famiglia ed al padre perso alla giovane età di 16 anni.

Questi i suoi ricordi: “In campo Maradona era il più bravo di tutti, ma era sempre leale. Quella volta si menava, oggi il difensore non può far nulla. Lui le prendeva, si rialzava e non diceva nulla. E’ stato il più forte contro cui ho giocato. Il distributore di benzina di mio padre? A volte lo aiutavo, soprattutto quando rimaneva solo mia mamma. Se i miei avevano capito che ero forte? No, mio papà era più sulle moto e sulle biciclette. Io facevo tanti gol da difensore e mi diceva di fare l’attaccante. Mia mamma è venuta solo una volta allo stadio, mio padre è morto quando avevo 16 anni, non mi ha mai visto giocare. Mi è un po’ dispiaciuto, è bello avere i genitori a fianco. Mia mamma non vedeva le mie partite, mi chiedeva se avevo vinto alla fine. Durante le partite andava al cimitero a trovare mio padre”.

