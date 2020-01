Biasin avvisa i tifosi insoddisfatti: “Se non sei contento dopo questo mercato, non lo sarai mai”

Mercato da dieci e lode quello condotto dall’Inter, ancora alla ricerca di una punta prima di chiudere definitivamente le trattative di un mese di gennaio davvero infuocato. Young e Moses sulle fasce prima del grande colpo Eriksen a centrocampo: entusiasmo alle stelle tra i nerazzurri soprattutto dopo la firma e la presentazione del danese, il terzo acquisto di gennaio più caro della storia interista.

Dal proprio profilo Twitter il giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino ai colori nerazzurri, ha scelto poche e semplici parole per “avvisare” i tifosi interisti insoddisfatti dopo le operazioni invernali della Beneamata. “Se non sei contento neanche di questo mercato di gennaio dell’Inter, io te lo dico, non sarai mai contento”. Queste le parole utilizzate da Fabrizio Biasin per commentare lo stato d’animo dei tifosi ancora scontenti dopo il mercato invernale dei nerazzurri.



