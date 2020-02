Biasin: “Avrei voluto vedere Conte nell’intervallo. Ero scettico su Lukaku”

Dopo il derby vinto dall‘Inter in rimonta per 4-2 contro il Milan, che ha permesso agli uomini di Antonio Conte di raggiungere la Juventus in testa alla classifica, il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha commentato il match ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole: “Il Milan ha giocato un grande primo tempo con meriti evidenti, il problema è la continuità perché è appeso ad un solo giocatore, Ibra. Eriksen ha fatto vedere di essere giocatore di classe superiore ma forse non ha ancora i ritmi giusti e Conte ha preferito andare più sulle certezze, Vecino è stato tra i migliori. Romagnoli non ha giocato una gran partita soprattutto come atteggiamento, quando cala Ibra, ed è normale per un 38enne, ci deve essere un capitano che prende per mano la squadra. Ieri l’Inter è scesa in campo male, forse si sono cullati sul risultato della Juve, mi sarebbe piaciuto assistere all’intervallo per vedere come li ha svegliati Conte.”

LUKAKU – “Non immaginavo che Lukaku potesse incidere così tanto in campo e nello spogliatoio, ero scettico per il prezzo ma Conte ha avuto ragione a volerlo a tutti i costi.”

LOTTA SCUDETTO – “L’inciampo della Juve c’è stato, così come per l’Inter, forse la Lazio è la squadra che dal punto di vista psicologico sta meglio avendo meno gare da giocare ma credo abbiano tutte le stesse possibilità a questo punto per lo scudetto”.

