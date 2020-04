Biasin ed il futuro della Serie A: “Impossibile mettere tutti d’accordo. Icardi? Resterà a Parigi”

Mercato e ripresa – eventuale – del campionato di Serie A. Sono questi i temi caldi dei giorni attuali, soprattutto in casa Inter, grande protagonista delle voci di mercato, sia in entrata sia in uscita. Se per il calciomercato le idee sembrano chiare, per l’eventuale rientro in campo non si può dire la stessa cosa.

Ai microfoni di Radio Sportiva durante Microfono Aperto è intervenuto Fabrizio Biasin che ha parlato così della ripresa: “Impossibile mettere tutti d’accordo. Si sta cercando di ricominciare in qualche modo per portare a casa almeno la salvezza economica. In Olanda e Francia avranno problemi legali. In Italia il virus ha amplificato i problemi che c’èrano già da anni e anni. A settembre ci sarà ancora il rischio e stadi chiusi, ma con 2-3 mesi di tempo in più si organizza meglio la cosa”.

Sul mercato: “Chiesa? Eviterei di parlare di cifre, perché post covid saranno molto differenti. La sua posizione ideale è in modulo 4-3-3. Perisic in Germania non sono così contenti di lui, anche se secondo me non ha fatto male. Difficile fare qualsiasi tipo di ragionamento adesso. Icardi credo resterà a Parigi, mentre su Tonali c’è mezza Europa ma al momento le aste sono bloccate”.



