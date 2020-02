Biasin: “Il momento dell’Inter non è buono. Sanchez arma in più, Eriksen non avrà problemi di inserimento”

Ai microfoni di Radio Sportiva, all’indomani della sconfitta interna in Coppa Italia contro il Napoli, anche il giornalista di Libero Fabrizio Biasin si è espresso sul momento di forma della squadra di Antonio Conte: “Non è un buon momento in quanto a gioco. Non sempre si riesce a mantenere un’intensità sufficiente per esprimere al meglio il gioco di Conte. Lui sicuramente non avrà rimostranze da fare alla società su questa stagione perché l’Inter ha fatto tutto il possibile per non avere rimpianti. Credo Conte sia soddisfatto“.

Interrogato invece su Alexis Sànchez e Christian Eriksen, Biasin risponde così: “Sanchez in questo momento è un’arma in più. Sembra tornato in forma da un punto di vista fisico. Anche perché con l’infortunio di Esposito l’Inter ha un problema dal punto di vista numerico in attacco. Eriksen? E’ vero che Conte probabilmente puntava su un altro tipo di centrocampista, alla Vidal per esempio, ma questo non vuol dire che il danese avrà difficoltà di inserimento. La sua classe superiore lo aiuterà anche in questo.”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!