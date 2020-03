Biasin: “Inter-Samp aprirà il concerto di Pezzali. Non è normale che la Lega contempli l’uscita dall’EL”

Nell’editoriale pubblicato questa mattina sulle pagine di tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha cercato di trovare un ordine logico laddove sembra esserci in questo momento solamente del caos. Basti pensare al recupero di Inter-Sampdoria, il manifesto del disordine che negli ultimi tempi si respira all’interno della Lega Serie A, visto che al momento non vi sarebbero date disponibili da qui alla fine del campionato. Così, il noto giornalista di fede nerazzurra ha scherzato proprio su quest’ultimo recupero di campionato:

RINVII – “La messa si può celebrare ma solo per pochi, avranno pensato che tanto il tutto esaurito in chiesa è raro, in ogni caso la serie A è falsata, perché non si capisce più niente, e la parità di diritti dei club non può più essere rispettata, bisognava pensarci prima, ma hanno scelto di salvaguardare l’immagine del calcio italiano, “per Juve-Inter ci vuole il pubblico!”, e allora l’hanno spostata, e quindi l’immagine del calcio italiano è che non si è giocata Juve-Inter, però si giocherà, e dopo tutta ‘sta caciara si giocherà probabilmente ancora a porte chiuse, bene no? Steven Zhang si è incazzato come una biscia, Gattuso ha detto “ma vi sembra normale?”, Liverani si è incazzato pure lui, Cellino dice “ci siamo anche noi delle piccole!”, Maran è saltato, Gasperini fa segnare 7 gol a partita ai suoi, Ilicic non ha il coronavirus, Duvan Zapata neppure, la Lazio che è l’unica che non ha altri impegni ha giocato tutte le partite, buon per lei”.

RECUPERI – “Inter-Samp non si sa quando verrà recuperata, se l’Inter va in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia Inter-Samp aprirà il concerto di Max Pezzali l’11 luglio, la Lega sabato scorso ha preso una decisione che contempla la necessità che l’Inter esca prima possibile dall’Europa, probabilmente ci riuscirà di suo ma no, non è normale”.



