Biasin scherza sui social: “Dubbi su Eriksen? Ci vuole coraggio a fare gli schizzinosi”. E posta una formazione del 2014

Ci vuole davvero tanto coraggio nel tentare di criticare l’imminente arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Un calciatore con la classe ed il talento cristallino del trequartista danese non si vedeva da parecchio tempo da queste parti, specialmente per la grande considerazione a livello internazionale che il ragazzo si trascina alle spalle. Così, Fabrizio Biasin ha scelto ancora una volta di pungere ironicamente tutti coloro che stanno sollevando dubbi circa la sua futura collocazione in campo.

Dopo aver parlato i microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha scritto su Twitter: “Quattro chiacchiere su Radio Sportiva, metà tra telefonate e messaggi: ‘Ho diversi dubbi su Eriksen…’. Oh, ci vuole coraggio a fare gli schizzinosi”. Una frase chiarissima che riassume il pensiero del giornalista. Che chiude il tweet con una vecchia formazione interista risalente al 2014, che in questo momento vale più di mille altre parole…

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!