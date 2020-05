Bilancio Inter al 31 marzo: calo di 18mln rispetto alla stagione scorsa. Pronti nuovi sponsor

E’ un periodo di forte transizione per l’Inter guidata dal gruppo Suning e dal presidente Steve Zhang. Come nella relazione pubblicata lo scorso dicembre infatti, la società nerazzurra ha fatto registrare un calo per quanto riguarda le sponsorizzazioni, questa volta di 31,5 milioni di euro. Nella comunicazione di Inter Media and Communication infatti, al 31 marzo 2020 i ricavi da sponsor sono diminuiti a causa dello stop della partnership con alcuni gruppi asiatici.

L’Inter però, nella stessa comunicazione, ha annunciato che dal 30 giugno prossimo entreranno nuovi sponsor e che sarà rinnovata la sponsorizzazione del gruppo Suning. L’Inter bilancio, che tiene conto di sponsor e diritti tv ha visto quindi un calo di 18,2 milioni: da 230 milioni siamo ora a 211,8. Per quanto riguarda invece la situazione legata al Covid-19 il club è stato chiaro: “Tenuto conto anche dell’incertezza relativa alla ripresa della stagione, ad oggi non siamo in grado di quantificare l’impatto effettivo sulle nostre entrate di sponsorizzazione contrattate e sui ricavi indiretti di Serie A”.



