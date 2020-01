Social – Biraghi e la voglia di continuare a lottare verso l’obiettivo: “Non dobbiamo smettere di pensare (e agire) in grande”

Il pareggio contro il Lecce ha lasciato l’amaro in bocca in casa Inter, sia per il risultato che per la prestazione. I nerazzurri infatti, soprattutto nella ripresa della gara con i giallorossi, pur raggiungendo con Bastoni il momentaneo vantaggio, non sono riusciti a mantenere il risultato. Nonostante la delusione però, è tempo di rialzare la testa e rimettersi in carreggiata.

Uno spirito di rivalsa e uno sguardo fisso verso l’obiettivo, che Cristiano Biraghi ha voluto sottolineare attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Non dobbiamo smettere di pensare (e agire) in grande“, queste le parole dell’esterno a corredo di un’immagine che testimonia un abbraccio con Bastoni.