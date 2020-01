Social – Biraghi ripercorre il suo decennio, dalla Juve Stabia al ritorno all’Inter: “E il meglio deve ancora venire”

Ce li siamo appena lasciati alle spalle. I bilanci di fine anno – quest’anno – per chiunque li abbia fatti hanno inevitabilmente assunto un significato particolare: perché si è passati dal 2019 al 2020, dagli anni dieci agli anni venti. E quindi ai bilanci dell’anno si sommano i bilanci del decennio, e a tracciarne uno – di bilancio del decennio – è Cristiano Biraghi, che con un post su Instagram ha ripercorso i momenti salenti del suo periodo 2010-2019.

Un decennio, il suo, cominciato calcisticamente nel 2011, con l’esordio da professionista alla Juve Stabia – in prestito dall’Inter – con diverse altre tappe, sempre in prestito: Cittadella nel 2012, Catania nel 2013, Chievo nel 2014, Granada nel 2015, e poi il passaggio a titolo definitivo – nel 2016 – al Pescara. Infine, i due grandi salti. Quello alla Fiorentina nel 2017 (squadra dove giocherà per un biennio, sino al 2019), e poi quello all’Inter di quest’estate. Con una parentesi extracalcistica: il matrimonio, nel 2018, e la nascita di due figlie piccole. Biraghi assicura: “E il meglio deve ancora venire”. E non c’è che da sperarci.

