Bonolis: “Derby? Sensazioni positive. Conte tira fuori l’anima dei suoi calciatori”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, il noto conduttore interista Paolo Bonolis è intervenuto direttamente da un evento di Padel in programma questa mattina presso la Powered Arena di Milano, al fianco vecchie glorie sia dell’Inter che del Milan. Probabile che il simpaticissimo presentatore televisivo, idolo dei tifosi nerazzurri, questa sera possa essere presente a San Siro per assistere ad una delle sfide più importanti della stagione per entrambe le società, in cui si stabilisce dal punto di vista calcistico il dominio della città.

Le impressioni di Bonolis sul derby di stasera: “Sono sicuramente più teso per il torneo che c’è qui, mi mantengo sulla linea della menzogna (ride, ndr). Sensazioni? Positive, come tutta la stagione. L’Inter entra in campo con la certezza dei propri mezzi. Quello di stasera è un derby difficile, sia per l’importanza della partita che per la qualità ritrovata del derby, c’è comunque fiducia. Se la squadra che è davanti vincesse sempre non ci sarebbero sogni. Ma ieri sera il Verona ha fatto una signora partita ed ha vinto, bene. Sarri ha un suo gioco particolare che prevede giocatori con altre caratteristiche, per vedere il Sarri di Napoli gli dovevi dare i giocatori del Napoli. Conte? Ha la capacità di tirare fuori dai suoi ragazzi tutta l’anima, quella che è una qualità tecnica viene aumentata da questa volontà d’intesa. Vuole affrontare le partite con la stessa rabbia che porta in cuore quando allena”.

