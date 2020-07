Bozzo, agente Tonali: “L’Inter ha colmato il gap con la Juventus. Sandro ha tutto: è nato grande”

Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha parlato del suo assistito e di una delle squadre più interessate a lui, l’Inter di Antonio Conte. Nel corso della sua intervista al Foglio Sportivo, Bozzo ha detto la sua sul gap tra la Juventus ed il resto delle compagini in Serie A, con l’Inter che è ormai alla pari dei bianconeri.

In primis, le sue parole su Tonali: “Tonali è nato grande. In quanto ad aspettative psicofisiche, ha tutto: è brillante, sa ragionare ed ha un grande senso di responsabilità, che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri. Se, come dicono in Spagna, non tienes algo mas: senza testa, cuore, gamba e altruismo non sarai mai completo, non andrai mai da nessuna parte“.

Poi, la sua opinione sul livello dei nerazzurri: “I nerazzurri, conoscendo Marotta, sono destinati a colmare il gap con la Juve e, anzi, credo l’abbiano già colmato. Lo stop causato dal virus ha stravolto gli allenamenti, ha concesso la presenza in rosa di giocatori in prorogatio: fattori che in qualche modo ti rallentano, generano caos rispetto all’obiettivo. Non vedo un’Inter tecnicamente indietro rispetto al club di Agnelli, perché Marotta e Ausilio sono stati bravi nel lavoro operato in estate e poi a gennaio. I bianconeri, questa volta, non riusciranno a smontare il loro competitor come fatto con successo in passato, anche perché il valore di mercato degli interisti si è alzato parecchio rispetto a qualche anno fa“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!