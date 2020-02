Braida: “Con Messi nulla è scontato. Clausola? Non la conosco, ma avrà ingaggio incredibile”

E’ tornato a parlare nel giro di pochi giorni l’ex direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida. Dopo aver ammesso in radio la possibilità di un addio da Barcellona a fine stagione da parte di Leo Messi, il dirigente attualmente libero da vincoli contrattuali ha parlato della famosa clausola che consentirebbe al 10 argentino di liberarsi a parametro zero al termine di ogni campionato. Questo l’intervento di Braida sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: “Lionel è un vero fenomeno, quando c’è lui di mezzo nulla è scontato, poi si sa nel calcio c’è sempre una possibilità, però credo che lui si voglia fermare a Barcellona. Non lo vedo fuori da Barcellona, conoscendo anche i suoi amici ed il suo entourage credo che lì si trovi talmente bene che difficilmente si muoverà”.

SULLA CLAUSOLA – “Non la conosco, però sono certo che quella clausola avrà dei vincoli. Ha un ingaggio incredibile, ma se dovesse lasciare i blaugrana ed accasarsi altrove chi lo riuscirà a prendere comunque farebbe un investimento che potrebbe essere ripagato con altri introiti. Se dovesse arrivare in Italia, poi, sarebbe un valore aggiunto per il nostro campionato. A Barcellona ad esempio vengono da tutte le parti del mondo a vederlo. Rappresenta il calcio, il Barca ha una grande immagine proprio grazie a Messi per quello che rappresenta Messi nel calcio”.

