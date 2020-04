Braz, vice presidente del Flamengo: “Nel 2018 incontrai Gabigol in Brasile. Quando lo scoprirono all’Inter la presero male”

Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, ha raccontato in un intervista sul canale ufficiale del club brasiliano, FlaTV, un aneddoto piuttosto curioso su Gabriel Barbosa. L’approdo di Gabigol al Flamengo, a livello definitivo, è stato infatti piuttosto travagliato e l’episodio avrebbe potuto mandare all’aria tutto. Braz infatti ha raccontato: “Nel 2018 era in vacanza nei pressi di Rio de Janeiro. Gabigol aveva appena lasciato il Santos ed era ancora un calciatore di proprietà dell’Inter, anche se non avrebbe mai avuto una seconda possibilità in Italia. A me piaceva molto il ragazzo, ma non avevo ancora imbastito una trattativa. Avevamo però allacciato dei contatti con l’agente, avevamo iniziato a parlare della situazione e delle possibili evoluzioni del suo futuro”.

Braz ha poi proseguito: “Ne parlai anche col presidente del club, Spidel, ma quella volta ci incontrammo per caso. Ero in un centro commerciale, stavo salendo le scale mobili e lui era al piano di sotto a bere qualcosa con il suo entourage. Mi unii a loro e facemmo due chiacchiere, nulla di più. Purtroppo però ci fotografarono e le immagini divennero subito virali. L’Inter se la prese parecchio, pensava stessimo imbastendo una trattativa a loro insaputa. Ma non sono così stupido, vi assicuro che non parlammo assolutamente di calcio”.