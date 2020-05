Bruni: “Icardi ormai era scomodo, la cessione al PSG è stata la soluzione migliore per tutti”

Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona, ora allenatore, ha parlato ampiamente di Inter ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi in particolare sul mercato, acceso oggi dalla cessione di Mauro Icardi al PSG.

Bruni ha dichiarato: “La situazione tra l’Inter e Icardi ormai era ingestibile, la separazione insanabile. La cessione è stata la soluzione migliore per tutti, per i nerazzurri ormai era diventato scomodo e non sarebbe più potuto tornare. Nel calcio contano anche i rapporti umani, non solo le prestazioni sul campo. Il fatto che sia stato riscattato dal PSG è importante perché probabilmente dovranno lasciare partire qualcuno, scatenando un possibile valzer delle punte”.

“Cavani nonotante l’età rimane un attaccante straordinario, ma sinceramente penso sia difficile che una squadra come l’Inter possa privarsi di Lautaro Martinez, dato anche il feeling che ha con Lukaku. Nonostante i soldi che potrebbe ricavarci, la vedo come un’ipotesi difficile. Kumbulla e Amrabat? Entrambi hanno molti margini di miglioramento, probabilmente il passo dal Verona ad una big potrebbe rallentarli, ma potrebbero crescere piano piano al fianco di grandi nomi”.

