Bucchioni: “Le sfuriate di Conte? E’ tutta tattica, come con Mourinho. A volte non ci crede neanche lui”

Sui giornali, in questi giorni, l’ha fatto notare chiunque e non lo scopriamo certo oggi: Antonio Conte, le conferenze stampa, le utilizza al massimo. Lo ha fatto alla Juventus, lo sta facendo all’Inter: e non è cosa di queste due sole esperienze. Il tecnico leccese, com’è ovvio, conosce quali siano le strategie per comunicare con la dirigenza, o meglio: per mettere pressione su di essa al di là dei colloqui privati, che si tratti di mercato, polemiche sui calendari o altro. Premere sull’acceleratore ma senza andare fuorigiri.

A parlarne, questo pomeriggio, ai microfoni di Maracanà – trasmissione in onda su TMW Radio – è stato anche il giornalista Enzo Bucchioni, che si è così espresso sulle recenti sfuriate di Antonio Conte: “E’ una strategia, lo faceva anche Mourinho – ha dichiarato – Quando le cose non vanno bene, tiri fuori certe cose. Forse non ci crede neanche lui, anche perché certi errori li ha fatti la squadra. Ha cercato di sviare dalla situazione della squadra”.

