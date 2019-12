Bucchioni: “Paratici? Sta soffrendo la separazione da Marotta. Vi spiego cosa è successo”

Non ha alcuna difficoltà il giornalista Enzo Bucchioni ad ammettere che in casa Juventus in questo momento c’è qualcosa che non funziona perfettamente come prima. Alla base di tali problemi, la chiave di volta va trovata nell’addio di Beppe Marotta. Non solo per il peso specifico e la grande esperienza che connota il dirigente varesino, quanto per la suddivisione del lavoro che negli anni bianconeri era ben delineata nel rapporto col ds Fabio Paratici.

Il direttore sportivo bianconero, invece, si è praticamente ritrovato d’improvviso senza il suo mentore, chiamato così ad intervenire all’interno di un’area che prima era di competenza dell’attuale amministratore delegato dell’Inter. Questo il commento su Radio Sportiva di Bucchioni: “Paratici? Non sarei così drastico nei giudizi, era normale prevedere che avrebbe sofferto un po’ la separazione da Marotta perché alla Juventus facevano due cose diverse”.

