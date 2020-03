Cagni: “Eriksen? Non lo farei giocare subito. Ecco come l’Inter può vincere”

L’attesa è stata lunga, ma finalmente la sfida fra Juventus ed Inter sta per arrivare: le due formazioni, infatti, si affronteranno domenica sera in uno Stadium che sarà deserto a causa delle restrizioni imposte ai club per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Gigi Cagni ha parlato appunto del prossimo derby d’Italia.

“Fossi in Conte non lo farei giocare subito, sarei più prudente. Se l’Inter perde domenica è finita. Di sicuro se giocherà a ritmi alti, i nerazzurri la possono vincere, perché da questo punto di vista la formazione bianconera è più fragile”.

Cagni contiua: “Secondo me la Juventus non giocherà con il tridente Dybala, Ronaldo e Higuain”