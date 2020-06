CorSera – Il calcio estivo fa bene agli attaccanti: chi sarà il bomber più decisivo?

Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile, Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Joao Pedro… La lista potrebbe proseguire per svariate righe, vista l’abbondanza di attaccanti dall’elevato vizio del gol; in questo finale di stagione, inoltre, il Corriere della Sera prevede un exploit nelle prestazione dei bomber della Serie A. Il motivo? Il calcio estivo, la ciliegina più stravagante di questa stagione da dimenticare.

La disputa delle gare nei mesi estivi, infatti, potrebbe essere fondamentale per essere ancora più prolifici in area di rigore: si approfitta della stanchezza degli sfidanti e, senza consumare troppo carburante, si possono arginare le difese avversarie. L’uomo da raggiungere è senza dubbio Ciro Immobile, al momento in testa alla classifica cannonieri con 27 reti, seguito da Cristiano Ronaldo a quota 21 e Romelu Lukaku, fermo a 17 marcature.

Se Edin Dzeko (a quota 102 gol in giallorosso) tenta di scalare la classifica all-time dei marcatori della Roma, Josip Ilicic spera di ripartire da dove aveva concluso: nel 2020, è colui che ha siglato più gol in tutte le competizioni tra i bomber della Serie A, ben 14. Sullo sfondo troviamo i bomber dimenticati, in cerca di riscatto; è il caso di Milik e Rafael Leao: il primo è pronto a salutare Napoli, mentre il portoghese scalpita per una maglia da titolare, dopo l’infortunio che ha bloccato Zlatan Ibrahimovic.

