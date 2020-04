Calcio&Finanza – Quanto guadagnano i top manager di Serie A? Comanda il CdA del Napoli, salgono i compensi dell’Inter

In questi giorni continua a tenere banco la questione relativa al taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A per finanziare i club in difficoltà per via della crisi legata al Coronavirus. Ma il nostro campionato, e le relative squadre, non è fatto solo di giocatori. I club hanno infatti una corposa fetta di dipendenti e dirigenti dei vari Consigli d’Amministrazione con i loro relativi stipendi, per l’esattezza 1.581. Anche loro infatti sono soggetti al taglio degli stipendi e cassa integrazione, mentre altri sono in smart working o con orari lavorativi ridotti.

Ma quanto guadagnano i top manager di Serie A? La domanda ha trovato risposta sul portale Calcio&Finanza. Sono 131 i consiglieri d’amministrazione delle società: “La cifra maggiore in tal senso è quella incassata dal CdA del Napoli, pari a 5,095 milioni di euro: alle spalle troviamo la Juventus con 1,89 milioni di euro agli amministratori, di cui circa 780mila euro per Marotta e Mazzia, usciti dal CdA ad ottobre e per cui sono presenti anche ulteriori 1,3 milioni di incentivi come buonuscita. E torna a salire anche la cifra relativa ai compensi degli amministratori dell’Inter, passata dallo 0 del 2017/18 a 829mila euro nel 2018/19. La media, considerando solo i club che versano compensi agli amministratori, è pari a circa 160mila euro: si tratta di poco meno del triplo della media riferita ai dipendenti, pari a circa 59mila euro”, si legge sul portale.

